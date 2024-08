Coppa Italia, continuano i 32esimi di finale. Il programma e dove vederli in tv

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul programma dei 32esimi di Coppa Italia e dove vederli in Tv.

Continuano i 32esimi di finale di Coppa Italia, con in campo le squadre di Serie A (dalla nona posizione in giù dello scorso campionato), Serie B, dopo le prime 4 gare del venerdì. Questa sera scenderà in campo il Napoli , che vedrà l’esordio di Antonio Conte in panchina.

Questo il programma:

Venerdì 09 agosto

18.00 Sassuolo-Cittadella 2-1

18.30 Udinese-Avellino 4-0

20.45 Genoa-Reggiana 1-0

21.15 Monza-Sudtirol 0-0 (vince il Monza ai rigori)

Sabato 10 agosto

18.00 Cremonese-Bari

18.30 Hellas Verona-Cesena

20.15 Empoli-Catanzaro

21.15 Napoli-Modena

Domenica 11 agosto

18.00 Brescia-Venezia

18.30 Parma-Palermo

20.45 Sampdoria-Como

21.15 Torino-Cosenza

Lunedi 12 agosto

18.00 Frosinone-Pisa

18.30 Lecce-Mantova

20.45 Salernitana-La Spezia

21.15 Cagliari-Carrarese