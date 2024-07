Coppa Italia 2024-2025. Parma-Palermo: orario, data e come vederla in tv

La Coppa Italia 2024 entra nel vivo con i trentaduesimi di finale a partire dal 9 agosto. Ecco il calendario dettagliato delle partite, che saranno trasmesse in esclusiva su Mediaset:

VENERDÌ 9 AGOSTO

18:00 Sassuolo vs Cittadella su Canale 20

18:30 Udinese vs Vincente Juve Stabia-Avellino (data da definire) su Italia 1

20:45 Genoa vs Reggiana su Canale 20

21:15 Monza vs Sudtirol su Italia 1

SABATO 10 AGOSTO

18:00 Cremonese vs Bari su Canale 20

18:30 Verona vs Vincente Cesena-Padova (4 agosto, 20:30) su Italia 1

20:45 Empoli vs Catanzaro su Canale 20

21:15 Napoli vs Modena su Italia 1

DOMENICA 11 AGOSTO

18:00 Brescia vs Venezia su Canale 20

18:30 Parma vs Palermo su Italia 1

20:45 Sampdoria vs Como su Canale 20

21:15 Torino vs Cosenza su Italia 1

LUNEDÌ 12 AGOSTO

18:00 Frosinone vs Pisa su Canale 20

18:30 Lecce vs Vincente Torres-Mantova (3 agosto, 20:30) su Italia 1

20:45 Salernitana vs Spezia su Canale 20

21:15 Cagliari vs Vincente Carrarese-Catania (3 agosto, 18:00) su Italia 1

Tutte le partite saranno disponibili in diretta esclusiva e in chiaro su Italia 1 e Canale 20, oltre che in streaming su Sportmediaset.it. Buona visione!