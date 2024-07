UEFA, multiproprietà: via libera a Manchester City-Girona nelle coppe

Come riportato dalla stessa UEFA, sono state ufficializzate le sue decisioni in merito ai casi di multiproprietà in vista delle coppe europee per la stagione 2024/25. Da un lato Manchester City e Girona (City Group) e dall’altro di Manchester United e Nizza.

In una nota della Uefa, infatti, si legge: “A seguito dell’attuazione di cambiamenti significativi da parte degli investitori coinvolti in Girona FC e OGC Nice (rispettivamente City Football Group e INEOS), la Prima Camera del CFCB ha accettato l’ammissione del Girona FC e del Manchester City FC alla UEFA Champions League 2024/25, così come del Manchester United FC e dell’OGC Nice alla UEFA Europa League 2024/25. In particolare, i cambiamenti significativi apportati alla proprietà, governance e supporto finanziario dei club interessati limitano sostanzialmente l’influenza e il potere decisionale degli investitori su più di un club, garantendo la conformità alla regola sulla multiproprietà durante la stagione 2024/25”.

I club sono stati in grado di dimostrare che:

– Nessuno è contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, in qualsiasi ruolo nella gestione, amministrazione e/o performance sportiva di più di un club partecipante a una competizione per club UEFA; e

– Nessuno ha il controllo o un’influenza decisiva su più di un club partecipante a una competizione per club UEFA.

Inoltre, come ulteriore prova i club interessati si sono impegnati a:

– Non trasferire giocatori tra di loro, né a titolo definitivo né in prestito, direttamente o indirettamente, da luglio 2024 a settembre 2025, con l’eccezione degli accordi di trasferimento preesistenti che erano stati stipulati prima dell’apertura dei procedimenti CFCB;

– Non concludere alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali congiunti tra di loro; e

non utilizzare alcun database di scouting o giocatori congiunto