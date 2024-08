Tuttosport: “Verre, è arrivato il momento di brillare!”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su nuovo arrivato Valerio Verre alla sua terza esperienza in rosanero.

Si lega ai rosanero con un contratto triennale. Nella precedente esperienza coi siciliani, Verre era arrivato dalla Sampdoria, dalla quale è giunto anche questa volta, ma da svincolato per esaurimento contratto. In Serie B, Verre ha giocato 168 partite con 22 reti e 30 assist. In Serie A ha disputato 150 gare, segnando 6 gol e fornendo 7 assist. Verre ha compiuto 30 anni l’11 gennaio e, con un contratto lungo offerto da uno dei club più potenti economicamente (satellite del City Group), potrebbe finalmente esprimere il suo potenziale in maniera costante, dopo aver mostrato solo brevi sprazzi di talento nel corso della carriera.

Cesena ha acquistato l’attaccante olandese Sydney van Hooijdonk, 24 anni, figlio di Pierre van Hooijdonk, ex bomber del Feyenoord e della nazionale dei Paesi Bassi. Van Hooijdonk era al Bologna dal 2022, dopo essere passato dall’Heerenveen (22 gol in Eredivisie) e dal Norwich (11 gare in Championship senza reti).

Il Frosinone ha preso in prestito dalla Juve Next Gen l’attaccante Emanuele Pecorino, 23 anni, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, che diventa diritto di riscatto in caso di permanenza in Serie B.

Il Pisa ha ottenuto in prestito secco dall’Atalanta il promettente difensore Giovanni Bonfanti, 21 anni, che ha già debuttato in Serie A (2 gare per 89 minuti). In Serie C ha disputato, fra Pontedera e Atalanta U23, 44 partite con 2 gol e 2 assist.

Il Brescia ha preso in prestito il difensore Gabriele Calvani, 20 anni, ex Pontedera, che si allenava con il Genoa da luglio, con un prestito biennale e diritto di opzione.

Il Catanzaro ha acquisito in prestito secco dall’Atalanta U23 il terzino sinistro Andrea Ceresoli, 21 anni, che ha giocato 70 gare in Serie C fra la seconda squadra dell’Atalanta e il Mantova, con 1 gol e 8 assist.

Il Cittadella ha ingaggiato l’attaccante Mario Ravasio, 26 anni, proveniente dalla Lucchese, con esperienza in tutti e tre i gironi della Lega Pro, con 169 presenze, 24 reti e 2 assist.

Infine, il Bari ha ceduto il difensore Zan Zuzek, 27 anni, al Genclerbirligi, squadra della Serie B turca.