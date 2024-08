Gazzetta dello Sport: “Corsa per la A. Cremonese, Palermo, Samp: ecco il meglio tra le grandi”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla corsa per la A.

Vuoi per l’esito della stagione scorsa, vuoi per il mercato (ancora in corso) e vuoi per le ambizioni più o meno sbandierate in questi giorni di valutazioni, il gruppo delle probabili favorite si sta compattando con decisione. Tre squadre su tutte, ma almeno altre quattro potrebbero dar loro fastidio nella corsa alla Serie A.

Le Favorite:

Cremonese, Palermo e Sampdoria sono le squadre da tenere d’occhio. La Cremonese, finalista degli ultimi playoff, è favorita anche grazie a un mercato importante. Il Palermo, con Alessio Dionisi, punta a ripetere la promozione di Empoli e ha alzato il livello con il mercato, compreso l’acquisto ufficiale di Verre. La Sampdoria, rivoluzionata tecnicamente, è guidata da Andrea Pirlo e ha un attacco solido con Coda e Tutino.

Le Contendenti:

Il Sassuolo fa paura, ma resta il dubbio se la rosa rimarrà intatta. Anche il Frosinone, retrocesso, sta cercando di risollevarsi con giovani talenti come Cuni e Pecorino sotto la guida di Vincenzo Vivarini. Il Pisa, con Pippo Inzaghi, ha mercato tardivo ma ben ragionato e spera di colmare il vuoto lasciato da Lapadula con il nuovo attaccante Lind. Infine, il Brescia continua il buon lavoro di Rolando Maran e ha aggiunto qualche elemento interessante.

Lo Spazio di Mezzo:

Nella fascia tra playoff e playout, molte squadre cercano di piazzarsi, ma la Serie B è troppo imprevedibile. Il Modena, con un attacco nuovo, e la Reggiana, ancora in fase di costruzione, sono da seguire. Il Cesena, con la nuova proprietà americana e l’entusiasmo della piazza, potrebbe essere la rivelazione.

Le Altre:

La Salernitana, retrocessa dalla Serie A, è ancora un’incognita. Il mercato in corso e le molte cessioni da definire rendono difficile giudicare la squadra ora. Il Catanzaro, sotto la guida di Fabio Caserta, è all’inizio di un nuovo ciclo dopo un biennio di successo. Bari e Spezia, deluse dalla scorsa stagione, stanno cercando di ripartire con nuovi allenatori e una rivoluzione di squadra.