Gazzetta dello Sport: “Serie B. I nuovi diritti tv: atteso l’accordo con Sky e Dazn. Le cifre”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui diritti Tv per la B e l’accordo atteso con Sky e Dazn.

Gazzetta dello Sport: “Serie B Diritti tv per 13 milioni, Sky e Dazn verso il sì. Ma la novità è Amazon”

La Serie B e i suoi appassionati sono ancora in attesa di scoprire come seguire il campionato in televisione, via satellite o in streaming. Mercoledì scorso, l’assemblea di Lega B ha stabilito il prezzo per i vecchi broadcaster, Sky e DAZN, con cui c’erano stati intensi negoziati nei giorni precedenti: la cifra richiesta è di 13 milioni di euro per ciascuno. Le risposte da parte dei due operatori sono attese all’inizio della prossima settimana.

Rimane aperta anche la possibilità di un nuovo attore nel panorama dei diritti televisivi, rappresentato da un terzo soggetto, forse Amazon Prime, che offrirebbe un’ulteriore alternativa ai tifosi. Tuttavia, è improbabile che questo nuovo accordo sia operativo già per l’inizio del campionato.