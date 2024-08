Gazzetta dello Sport: “Serie B Diritti tv per 13 milioni, Sky e Dazn verso il sì. Ma la novità è Amazon”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui diritti Tv in B.

La Lega Serie B ha recentemente annunciato un accordo con un importante partner internazionale per la trasmissione delle partite di Serie B, e tutti gli indizi portano ad Amazon Prime come il nuovo partner. Questo rappresenta una grande novità nel panorama delle trasmissioni sportive in Italia.

Nonostante l’arrivo di Amazon Prime, i tradizionali broadcaster Sky e Dazn continueranno a trasmettere le partite di Serie B, sebbene a prezzi più bassi rispetto al precedente triennio. Il nuovo bando della Lega B ha fissato il prezzo a 13 milioni di euro, sia che il pacchetto venga acquistato da uno, dall’altro o da entrambi. Le riunioni recenti hanno portato a un accordo che sembra confermare l’interesse di Sky e Dazn a mantenere la loro presenza per il prossimo triennio.

Nella scorsa stagione, i diritti di trasmissione hanno generato circa 43 milioni di euro all’anno, ma per il prossimo triennio si prevede una riduzione a 33 milioni, con Sky e Dazn che contribuiranno con 26 milioni e la vendita dei diritti all’estero che porterà circa 7 milioni. Questa riduzione di 10 milioni rispetto al triennio precedente potrebbe essere colmata dall’accordo con Amazon Prime.

Amazon Prime offrirà tutti gli incontri, anche se non dalla prima giornata, e gli incassi verranno redistribuiti equamente ai club. La sfida sarà vedere se si riuscirà a raggiungere l’obiettivo di coprire i 10 milioni di euro mancanti.

I rappresentanti dei club, inizialmente preoccupati per un possibile danno economico in caso di mancata vendita dei diritti, sono usciti più rassicurati dall’assemblea. Nonostante le difficoltà, c’è un cauto ottimismo per il futuro delle trasmissioni della Serie B.