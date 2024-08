Gazzetta dello Sport: “Serie B, piovono altri gol. Defrel c’è: ora Modena vola alto ed ecco Van Hooijdonk e Appuah”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato delle squadre di B.

La Serie B italiana si prepara per una stagione ricca di emozioni con l’aggiunta di numerosi attaccanti di peso, promettendo un campionato con molti gol. Ecco alcune delle principali novità riguardanti le squadre:

Modena: Ha ufficializzato l’acquisto di Gregoire Defrel, che ha firmato un contratto biennale. Defrel, proveniente dal Sassuolo, si unisce a Mendes, Gliozzi e Abiuso, formando un reparto offensivo di alto livello. Questo potrebbe spingere il Modena verso la zona playoff.

Palermo: Ha ingaggiato Appuah, un esterno francese del Nantes, con un contratto di cinque anni. Il club è ora concentrato sull’ingaggio di Valerio Verre, che è pronto a tornare per la terza volta. Verre dovrebbe sottoporsi alle visite mediche entro fine settimana.

Cesena: Ha trovato un accordo con il Bologna per Van Hooijdonk, che sarà il nuovo centravanti. Inoltre, Cesena ha acquistato Celia dall’Ascoli, con Varone che è andato in cambio all’Ascoli. Il club sta anche cercando di ingaggiare Vazquez della Cremonese.

Pisa: La trattativa per Gianluca Lapadula è ancora in corso, con discussioni sulla durata del contratto. Inoltre, Pisa sta cercando un sostituto per l’infortunato Esteves e sembra vicino a chiudere l’operazione per Leris dallo Stoke City. Si è manifestato interesse anche per Abildgaard del Como.

Cittadella: Ha risolto la questione del sostituto di Pittarello, ceduto al Catanzaro, con l’arrivo di Rabbi. Inoltre, ha chiuso la trattativa con la Lucchese per Ravasio, appena rientrato dal Sorrento.

Frosinone: Attende l’arrivo in prestito di Pecorino dalla Juventus, dopo la stagione al Südtirol. Pecorino si unirà ad altri giovani talenti valorizzati dal Frosinone come Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé.

Carrarese e Juve Stabia: Entrambe le neopromosse sono attive sul mercato. Carrarese sta cercando di ingaggiare Stiven Shpendi dall’Empoli, mentre Juve Stabia ha puntato su Diaw, con il d.s. Lovisa che spera di rilanciarlo dopo una stagione sfortunata a Bari.

Questi movimenti di mercato indicano un rafforzamento generale dei reparti offensivi delle squadre di Serie B, promettendo una stagione competitiva e spettacolare.