Gds: “Dal mal di pancia alla love story bis. Palermo-Brunori, a Parma si riparte”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Brunori dal mal di pancia alla nuova love story.

Le nubi sul futuro del Palermo si sono diradate, e adesso è il momento di lasciare che il campo parli. Matteo Brunori è pronto a riprendersi il Palermo, dimostrando fin da subito la sua volontà di confermarsi leader tecnico ed emotivo della squadra, proprio come negli ultimi tre anni. La scorsa stagione, il Tardini fu teatro di una delle sue migliori prestazioni in rosanero. Domenica, il numero 9 spera di ripetersi, possibilmente con un risultato migliore per dare la prima gioia stagionale a Dionisi e ai tifosi, nonostante il numero limitato di presenti a causa dell’obbligo di Fidelity Card.

Nonostante le voci sul suo futuro, la presenza di Brunori nelle amichevoli è stata limitata: ha segnato solo un gol contro la rappresentativa di Sondrio e ha mostrato qualche difficoltà nel dialogo con il resto della squadra. Tuttavia, il suo stato di forma è in miglioramento, come dimostrato dal minutaggio accumulato nella partita contro l’Oxford United. A Parma, sarà lui al centro dell’attacco, con Henry pronto a supportarlo.

La ripresa di Brunori riguarda sia il piano atletico che mentale: dopo un inizio di ritiro distratto, ora mostra un sorriso convinto del proprio futuro. Tuttavia, sarà il campo a dare il verdetto finale. Una buona prestazione individuale e di squadra nelle prime giornate di campionato, tutte giocate lontano da casa, potrebbe essere fondamentale.

Lo scenario attuale ricorda quello dell’ultima partita al Tardini del dicembre 2023, quando Brunori segnò due gol straordinari. Nonostante il pareggio finale, quella partita confermò l’importanza di Brunori per il Palermo, con i suoi 17 gol e 5 assist che contribuirono significativamente al sesto posto finale della squadra.

Domenica, Brunori sarà supportato da Insigne e Di Francesco nel tridente offensivo. Insigne ha mostrato segnali di ripresa contro l’Oxford, mentre Di Francesco è stato decisivo contro Monza e Leicester. Il centrocampo sarà guidato da Ranocchia, che Dionisi ha adattato per essere incisivo in entrambe le fasi del gioco. Sarà lui a dialogare con Brunori per riportare il Palermo su un palcoscenico che manca da troppo tempo.

Il Palermo continua ad allenarsi a Veronello in vista della partita, con il trasferimento a Parma previsto per sabato. Si monitorano le condizioni di Lucioni e Vasic, con un crescente ottimismo sul loro recupero. Lucioni, se in buone condizioni, sarà titolare, mentre Vasic partirà dalla panchina con buone possibilità di entrare in campo. Gli unici assenti per il Palermo saranno Segre e Di Bartolo. Nelle file del Parma, mancheranno Bernabé e Hernani, con il primo impegnato nella finale olimpica e il secondo infortunato.