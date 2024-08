Gds: “Palermo Appuah ufficiale, ora Verre e Hasa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sugli obiettivi di mercato di De Sanctis.

Il settimo colpo dell’estate rosanero arriva dalla Francia, con l’obiettivo di aggiungere dinamismo e velocità all’attacco del Palermo. Appuah è un nuovo giocatore del Palermo, avendo firmato un contratto quinquennale. L’acquisto dal Nantes è stato complesso, ma il club francese ha rispettato l’accordo con De Sanctis nonostante i tentativi di altre squadre di intromettersi. Il trasferimento è costato circa 2 milioni di euro e ha portato al Palermo un giocatore con notevoli qualità tecniche e ampi margini di crescita.

Appuah, esterno sinistro di piede sinistro, inizierà alle spalle di Di Francesco nella gerarchia di Dionisi, con il compito di introdurre freschezza e velocità nel corso delle partite, cercando di fare meglio di Traorè, un altro giocatore giovane con caratteristiche simili. Appuah è il terzo giocatore francese a trasferirsi al Palermo nell’ultimo mese, dopo Henry e Blin, e potrebbe essere già convocato per la partita contro il Parma.

De Sanctis sta lavorando su altri due acquisti per il centrocampo: Verre e Hasa della Juventus. Per Verre, che ha manifestato chiaramente la volontà di tornare a Palermo, rimangono solo alcuni dettagli da sistemare. Nonostante non sia ancora in perfette condizioni fisiche, la sua esperienza e il legame con il Palermo potrebbero essere fondamentali per le ambizioni del club.

Anche l’acquisto di Hasa sembra vicino, con le due società che stanno definendo i dettagli economici. Hasa ha mostrato interesse per il trasferimento, e gli ottimi rapporti tra Palermo e Juventus potrebbero facilitare la conclusione dell’affare. Per quanto riguarda Sekulov, un altro giovane talento della Juventus, la Sampdoria sembra aver preso il sopravvento, e l’affare potrebbe concludersi a breve. Tuttavia, il Palermo è ben coperto nel ruolo di esterno destro d’attacco con Insigne e Di Mariano, quindi De Sanctis potrebbe concentrarsi su altre opzioni.

Nel complesso, il Palermo si sta muovendo attivamente sul mercato per rafforzare la squadra e puntare a una stagione di successo.