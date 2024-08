Corriere dello Sport: “Palermo: Verre-Appuah. Catanzaro: Buso-Falletti. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B.

Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto dal Nantes di Stredair Appuah, esterno offensivo francese di 20 anni, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Appuah ha già raggiunto Veronello, dove la squadra di Dionisi si sta allenando in vista della gara di Coppa Italia contro il Parma.

Inoltre, il Palermo ha concluso l’accordo per Valerio Verre, centrocampista trentenne, attualmente svincolato dopo la rescissione con la Sampdoria il mese scorso. Nonostante l’interesse del Pisa, il direttore sportivo De Sanctis ha chiuso l’affare e Verre firmerà entro il weekend. Questo ritorno di Verre a Palermo, dove ha già giocato nel 2013/14 e nei primi sei mesi del 2023, non esclude l’arrivo di Luis Hasa, giovane mezzala della Juventus.

La trattativa per Hasa è in fase avanzata, con il Palermo in vantaggio sulla Sampdoria. Tuttavia, la Sampdoria è vicina a Nikola Sekulov, un altro obiettivo del Palermo.

Il centrocampo del Palermo è in fase di cambiamento, in attesa del recupero di Segre. Vasic, sondato dall’Atalanta, potrebbe essere ceduto all’ultimo momento. Anche la difesa potrebbe subire modifiche, con Graves e Nedelcearu in odor di conferma e Peda candidato principale alla partenza, in prestito al Lechia Gdansk.

Per quanto riguarda il Catanzaro, il club è impegnato sul mercato per rafforzare la squadra in vista del campionato. Le piste più accreditate puntano sull’attaccante del Lecco Nicolò Buso o sul trequartista Cesar Falletti della Cremonese. Il Catanzaro sta cercando di completare la rosa con alcuni innesti, tra cui il terzino sinistro Andrea Ceresoli dell’Atalanta U23 e Daniel Tonoli della Pergolettese per la fascia destra. Nel reparto di mezzo, Antonio Ferrara del Taranto è vicino al trasferimento, mentre continua la trattativa per l’attaccante del Vicenza Matteo Della Morte.

Altri movimenti di mercato includono:

L’Ascoli ha ceduto il difensore Valerio Mantovani al Bari in prestito. Il Cesena ha ingaggiato Sydney Van Hooijdonk, che guiderà l’attacco con un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il Cittadella è vicino all’acquisto di Mario Ravasio dalla Lucchese.