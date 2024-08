Corriere dello Sport: “Mateo Retegui è il nuovo attaccante dell’Atalanta. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Mateo Retegui (25) è il nuovo attaccante dell’Atalanta. Come raccontato martedì, l’italo-argentino è stato immediatamente contattato dalla Dea per sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca (25) e diventare il nuovo 9 di Gian Piero Gasperini prima della Supercoppa, in programma il 14 agosto. Il centravanti della Nazionale che si trasferisce a Bergamo per una cifra sui 22 milioni più 3 di bonus. In queste ore il classe ’99 sosterrà le visite mediche, successivamente firmerà il contratto fino al 2028 da circa 2,2 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore l’Atalanta ha praticamente definito Marc Pubill (21) dell’Almeria: il laterale destro costerà 15 milioni. Salutato Retegui, il Genoa ha intensificato così i contatti per il macedone Bojan Miovski (25) dell’Aberdeen, valutato dal suo club sui 5 milioni di euro e accostato anche ad altre società di A. Nei radar dei rossoblù pure Giovanni Simeone (29) e Nikola Krstovic (24). Dal Lecce i liguri vorrebbero anche Rémi Oudin (27).

ULTIMATUM. A proposito di Napoli, nuova puntata della vicenda Gianluca Gaetano (24). Salta l’incontro con il Parma mentre l’agente del centrocampista Mario Giuffredi manda un messaggio molto chiaro: «Parma? Per quanto mi riguarda – dice a Tmw – se ci sono le condizioni economiche per chiudere l’operazione o il ragazzo va a Cagliari oppure rimane a Napoli». Il club sardo, che ha sempre considerato il trequartista la sua primissima scelta, ieri ha riparlato con gli azzurri per trovare una soluzione sul cartellino. L’ultima offerta è sugli 8 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta di 12 milioni. Il presidente Tommaso Giulini farà il possibile per riportare in Sardegna il calciatore, ma senza cambiare troppo la proposta che lui reputa in linea con il valore del ragazzo. Gaetano è comunque molto legato alla piazza di Cagliari e gli stessi tifosi hanno esternato tutto il loro affetto al calciatore, considerato ormai un elemento fondamentale anche per la nuova squadra di Davide Nicola (51).

CHEDDIRA IN VENDITA. Le due società hanno approfondito così pure il file Walid Cheddira (26). Il marocchino è uno dei primi nomi per l’attacco rossoblù in caso di uscita di Gianluca Lapadula (34), sempre molto vicino al Pisa, ma il Cagliari non corre da solo. L’ex Bari ha infatti molto mercato: è stato richiesto in prestito anche da Verona, Venezia, Empoli e Parma. Sempre i ducali sono in contatto con il ds Giovanni Manna per Natan (23): se il brasiliano decidesse di partire in prestito, da quanto trapela il club neopromosso avrebbe una corsia privilegiata. L’altra società interessata al difensore è l’Empoli. Tornando al Lecce, i giallorossi non mollano Lassana Coulibaly (28) della Salernitana: il centrocampista ha rifiutato la B, vuole solo la A ed è valutato sui 2 milioni di euro. Il Torino si avvicina a Robin Gosens (30), mentre il Venezia ha chiuso per Antonio Raimondo (20).