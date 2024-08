Repubblica: “Domani il Parma. Un 4-3-3 offensivo per cominciare la nuova stagione rosa”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul modulo del Palermo in vista della gara di domani contro il Parma, ma soprattutto, in vista della nuova stagione.

Il nuovo Palermo è pronto per dimostrare il suo cambiamento con l’approssimarsi del primo appuntamento ufficiale della stagione: la sfida di Coppa Italia contro il Parma, in programma domani alle 18:30. Dopo un’estate di preparazione e cinque uscite amichevoli, il Palermo si presenta con un modulo 4-3-3, lo stesso utilizzato dall’ex allenatore Corini, ma con un approccio più offensivo sotto la guida di Dionisi.

La squadra ha mostrato solidità difensiva nelle amichevoli, incassando solo un gol in tutto il ritiro, segno di un cambiamento rispetto alla scorsa stagione, in cui il Palermo ha subito 53 reti. In attacco, Brunori sarà la punta di diamante, supportato dagli esterni Di Francesco e Insigne, che hanno brillato negli appuntamenti precampionato.

A centrocampo, Ranocchia è una presenza imprescindibile, mentre Blin è chiamato a gestire la mediana. L’ultima posizione sarà contesa tra Saric e Gomes, con Verre, appena ufficializzato, che non dovrebbe partire titolare a causa della mancanza di preparazione. In difesa, Nikolaou farà il suo debutto ufficiale accanto a Nedelcearu, mentre Gomis, che ha dato ottime garanzie, sarà probabilmente il portiere titolare, in attesa della completa guarigione di Desplanches.

Questo esordio sarà cruciale per iniziare la stagione con il piede giusto e costruire le basi per una promozione in Serie A, obiettivo principale del progetto del City Group. La prima partita di Serie B sarà il 16 agosto contro il Brescia in trasferta, un appuntamento già nel mirino del Palermo.