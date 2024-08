Tuttosport: “La Juventus sacrifica un altro dei suoi talenti. In arrivo 4 milioni dal Palermo per Hasa”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato del Palermo e sui 4 milioni proposti alla Juventus per Hasa.

La Juventus si prepara a sacrificare un altro dei suoi talenti per far fronte alle esigenze di bilancio, con la possibile cessione di Luis Hasa. Il giovane regista, classe 2004, è in scadenza di contratto tra nove mesi, e senza un accordo per il prolungamento, la società torinese ha deciso di aprire alla sua cessione. Hasa, che è stato il miglior giocatore dell’Europeo Under 19, potrebbe lasciare la Juventus a titolo definitivo, con il club che spera di incassare una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.

Il Palermo sembra essere in pole position per assicurarsi il talento bianconero, superando altre tre squadre italiane e un club tedesco negli ultimi giorni. La forza del City Group, che controlla il club rosanero, ha giocato un ruolo decisivo nell’avvicinare Hasa e il suo agente Fali Ramadani. L’idea di entrare a far parte della galassia del Manchester City ha affascinato il giovane e il suo entourage, che sono pronti a chiudere l’accordo con il Palermo. Sono previsti nuovi contatti nel weekend, in concomitanza con la sfida di Coppa Italia che vedrà il Palermo impegnato a Parma.