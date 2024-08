Gds: “Palermo, il futuro di Vasic è un “rebus”. Broh e Corona…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato in uscita del Palermo e sul futuro di Vasic che resta un rebus.

Al momento, gli unici giocatori sicuramente in partenza dal Palermo sono Broh e Corona. Broh non rientra nel progetto tecnico della squadra, mentre Corona sarà ceduto in prestito per fare esperienza. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora offerte concrete per nessuno dei due.

Il futuro di Vasic rappresenta invece un rebus. L’Atalanta aveva mostrato interesse per il giocatore, ma non ha dato seguito al sondaggio iniziale. Il Palermo preferirebbe non privarsene, riconoscendo il suo potenziale, ma Vasic ha l’obiettivo di giocare con continuità per riscattare una stagione 2023/24 deludente. Con un centrocampo rosanero molto competitivo, trovare spazio potrebbe essere difficile per lui, il che potrebbe influenzare le decisioni future sia del giocatore che del club.