Gds: “Palermo, in difesa sembra sempre più probabile la conferma del blocco attuale”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla difesa del Palermo e le scelte di Dionisi in vista del Parma.

In difesa, sembra sempre più probabile la conferma del blocco attuale, con l’unica eccezione rappresentata da Peda. Nedelcearu, infatti, ha mostrato ottime prestazioni durante il ritiro e, al momento, non è più considerato sul mercato. Questo ha portato al congelamento dei dialoghi con il difensore svincolato Ferrari e con il Verona per Ceccherini.

Peda, che ha rifiutato un’offerta dal Lechia Gdansk, è comunque destinato a tornare in patria, preferibilmente in una squadra che gli garantisca un ruolo da titolare. La situazione di Graves rimane incerta: nonostante si sia distinto positivamente nelle amichevoli, come anche Buttaro nel ruolo di terzino, la loro eventuale cessione sarà presa in considerazione solo se sarà necessario un ulteriore rinforzo per alzare il livello della difesa.