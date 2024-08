Gds: “Palermo, adesso la ricerca del terzo attaccante. Ecco le caratteristiche”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo a caccia del terzo attaccante.

Con l’acquisto di Valerio Verre, il direttore sportivo De Sanctis aggiunge un altro importante tassello alla rosa del Palermo, che si avvicina sempre più al completamento in vista della chiusura del mercato, fissata tra venti giorni. Tuttavia, ci sono ancora alcune lacune da colmare per rafforzare la squadra: un centrocampista, un terzino sinistro e una punta sono considerati acquisti fondamentali. Inoltre, potrebbero arrivare un difensore centrale e un esterno offensivo destro, ma questi ultimi due dipenderanno dalle eventuali cessioni.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’ultimo innesto potrebbe essere Hasa, giovane regista della Juventus. Le due società cercheranno di trovare un accordo definitivo dopo la Coppa Italia, per permettere al Palermo di liberare Gomes dai compiti di costruzione del gioco. Tuttavia, la ricerca di un vice per Lund, il terzino sinistro titolare, sembra essere più complicata. Le trattative per Ceresoli e Veroli sono sfumate, con i giocatori diretti rispettivamente al Catanzaro e alla Sampdoria. De Sanctis continua comunque a monitorare giovani profili, con Giordano (in uscita dalla Sampdoria) e Bozzolan (del Milan Futuro) in cima alla lista. Non è esclusa neanche la possibilità di un acquisto all’estero, mentre sembra meno probabile un ritorno di fiamma per Di Chiara del Parma.

La ricerca di un terzo attaccante richiederà più tempo. Il Palermo sta cercando un giocatore versatile, capace di giocare sia sulla fascia sia al centro dell’attacco. In passato, era emerso l’interesse per Sekulov della Juventus, ma la Sampdoria si è mossa in anticipo, bloccando il giocatore, come già successo per Veroli.