Cistana verso Bari, possibile scambio con lo Spezia: spunta l’idea Maggiore

Il futuro di Andrea Cistana potrebbe tingersi di biancorosso già nella sessione invernale di mercato. Il difensore dello Spezia è infatti finito nel mirino del Bari e l’operazione, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più articolato.

Come riportato da La Nazione, i due club starebbero valutando la possibilità di impostare uno scambio che includerebbe anche Giulio Maggiore. Il centrocampista, oggi al Bari ma fin qui poco utilizzato, potrebbe così fare ritorno sul Golfo dei Poeti, piazza che lo ha visto crescere e indossare anche la fascia da capitano.

Lo Spezia, che aveva già provato a riportare Maggiore in Liguria nei mesi scorsi, continua a monitorare la situazione, anche se al momento l’operazione resta complessa. I prossimi giorni potrebbero però chiarire meglio i contorni di una trattativa che, se sviluppata, potrebbe soddisfare entrambe le società.