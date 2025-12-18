Lanzafame sul Bari: «Club trattato come la succursale del Napoli»

Davide Lanzafame, ex attaccante oltre che del Palermo anche del Bari, ha espresso duramente la sua opinione sulla gestione della squadra da parte della famiglia De Laurentiis, in un’intervista a News.superscommesse.it. L’ex giocatore si allinea al malcontento di gran parte della tifoseria, sottolineando che la dirigenza non sembra realmente interessata alla piazza e alle sue esigenze.

«La rosa è buona, per carità, ma ciò che è evidente è che a Bari ci sia una dirigenza che non è davvero interessata alla piazza e che non investe come dovrebbe. Ahimé, non si può che constatare come il Bari sia trattato come una succursale del Napoli, e questo non va bene: da tifoso dei pugliesi, penso che meritino di più, e che prima o poi subentri una proprietà che ci tiene davvero. Tanti anni di cadetteria non fanno bene, serve un cambio di rotta», ha dichiarato Lanzafame.

L’ex biancorosso ha quindi lanciato un messaggio forte, indicando la necessità di un cambiamento radicale per il futuro del club, che da anni milita in Serie B e che, secondo lui, merita ben altro trattamento e impegno.