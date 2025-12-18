Avellino, D’Agostino: «Battiamo il Palermo e festeggiamo un Natale ancora più sereno»

A margine di un evento benefico, il presidente dell’Avellino, D’Agostino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione della squadra e sull’imminente match contro il Palermo, in programma sabato prossimo.

L’intervento di D’Agostino si è concentrato su due temi principali: la solidarietà attraverso il calcio e le aspettative per la partita contro i rosanero. Il presidente ha sottolineato l’importanza delle iniziative benefiche: «Il calcio deve essere anche solidarietà, attenzione verso l’altro. È una bella manifestazione, lo sport è bello, ma deve servire anche a queste cause che fanno bene a noi tutti, al cuore e soprattutto alla città».

Riguardo al prossimo impegno di campionato, D’Agostino ha espresso fiducia, ma anche consapevolezza delle difficoltà che la sfida con il Palermo comporta. «Ci auguriamo che sabato facciamo il risultato in modo da stare tranquilli e festeggiare un Natale ancora più sereno. È una partita molto sentita, il Palermo è carico, e noi lo siamo altrettanto. Stiamo cercando di non dare spiegazioni a nessuno, dobbiamo vincere al 100%, ed è una sfida molto impegnativa», ha dichiarato il patron.

Infine, D’Agostino ha parlato anche delle prospettive future per la squadra, in vista del 2025. «Ci auguriamo di fare meglio nel prossimo anno, recuperare qualche giocatore in più e lavorare per arrivare a un obiettivo importante. Il nostro auspicio è di arrivare tranquilli in campionato e di finire la stagione in zona importante, con l’auspicio di dare una soddisfazione ai tifosi», ha concluso.