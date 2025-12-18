Catanzaro, Aquilani alla vigilia del match con il Bari: «Non vogliamo fermarci»
Alla vigilia dell’anticipo in programma domani al San Nicola contro il Bari, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’ottimo stato di forma della sua squadra e le difficoltà che li attendono contro un avversario ben preparato come i biancorossi.
«Stiamo bene, siamo in fiducia e stiamo ottenendo dei risultati grazie a certezze che stiamo costruendo», ha dichiarato Aquilani. «Non vogliamo fermarci: il nostro obiettivo è continuare a crescere senza accontentarci, andando avanti con umiltà».
Aquilani ha poi analizzato il Bari, definendo la squadra avversaria una delle più competitive del campionato. «Il Bari è una grande piazza, con una squadra costruita su valori importanti e ben allenata. Serviranno massima attenzione e concentrazione. Al di là della classifica, che conta fino a un certo punto, per noi sarà una gara molto importante e complicata, che affronteremo a viso aperto».
Il tecnico ha anche parlato dell’evoluzione della sua squadra, evidenziando la sua capacità di adattarsi a più sistemi di gioco: «Questa squadra è cresciuta molto e riesce ad assorbire diversi moduli tattici. È un aspetto che mi lascia tranquillo, perché ho più possibilità a disposizione grazie a calciatori che mi permettono di sperimentare».
Infine, Aquilani ha avuto parole di apprezzamento per il suo collega Vincenzo Vivarini, allenatore del Bari, sottolineando la sua preparazione e il suo successo a Catanzaro. «Vivarini è un allenatore preparato che ha fatto grandi cose qui a Catanzaro. Questo rende la partita ancora più difficile, ma noi restiamo concentrati su ciò che dobbiamo fare, affrontando la sfida con l’umiltà che ci contraddistingue».