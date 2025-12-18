Carrarese, Calabro verso il Monza: «Non dobbiamo avere paura, venderemo cara la pelle»

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del difficile match in trasferta contro il Monza. Il mister ha analizzato la vittoria contro la Virtus Entella e il percorso della sua squadra.

«Siamo contenti di essere tornati alla vittoria contro la Virtus Entella, ma credo sia stato importante soprattutto aver ritrovato il nostro pubblico, anche in ottica futura», ha dichiarato Calabro. «Vincere è un’iniezione di fiducia e ti consente di approcciare la settimana di lavoro con più serenità, che non significa rilassatezza, perché negli occhi dei miei ragazzi ho visto grande determinazione e voglia di continuare su questa strada dopo un periodo non semplice».

Il tecnico ha poi riflettuto sugli aspetti tattici e sulla crescita della squadra: «I goal realizzati sono un fattore che ci rende soddisfatti, ma non sorpresi. Abbiamo sempre creduto in una mentalità propositiva. Sarebbe ancora più soddisfacente se ci fosse maggiore equilibrio tra goal realizzati e reti subite. Stiamo lavorando duramente anche su questo, ed è un nostro obiettivo migliorare in questo aspetto».

Sul Monza, Calabro ha mostrato grande rispetto per l’avversario, ma ha invitato i suoi a non farsi intimorire: «Affronteremo un avversario impegnativo, il Monza è una squadra completa in tutti i reparti e reduce da una Serie A. La loro rosa è composta da giocatori esperti e di qualità, ma la Carrarese non deve avere paura del Monza. Ogni partita ha una storia a sé, e sono certo che venderemo cara la nostra pelle».

Il mister ha poi ribadito l’importanza dell’equilibrio in campo e della capacità di adattarsi durante il match: «Sabato sarà fondamentale essere equilibrati e portare in campo quanto preparato durante la settimana. Il sistema di gioco è relativo, perché possiamo calibrare alcuni aspetti per essere più imprevedibili. Dobbiamo essere versatili e pronti a cambiare strategie a gara in corso, anche in base a ciò che la partita richiede».

Infine, Calabro ha dato aggiornamenti sulla situazione degli infortunati: «La squadra si è allenata con grande intensità e sono felice di avere ampia scelta su tutti i reparti. Al momento, solo Accornero non sarà della partita. Hasa si è allenato a parte, ma la speranza è che possa essere disponibile per Monza, magari come jolly a gara in corso».