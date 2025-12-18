Dazn: Bari-Catanzaro la gara in chiaro della 17^ giornata di serie B

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

A DAZN microphone is seen during the Serie A football match between AS Roma and FC Internazionale at Olimpico stadium in Roma Italy, January 10th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto andreaxstaccioli

Anche per la 17ª giornata di Serie B, DAZN ha annunciato la partita trasmessa gratuitamente. La piattaforma ha scelto una sfida dal sapore speciale: Bari-Catanzaro, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20:30 allo stadio San Nicola.

Un match che si preannuncia caldissimo, non solo per il prestigio delle due piazze ma anche per l’importanza della posta in palio. Bari e Catanzaro puntano a consolidare le proprie ambizioni stagionali, rendendo l’incontro uno dei più attesi del turno.

Ultimissime

Dazn: Bari-Catanzaro la gara in chiaro della 17^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Carrarese, Calabro verso il Monza: «Non dobbiamo avere paura, venderemo cara la pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Catanzaro, Aquilani alla vigilia del match con il Bari: «Non vogliamo fermarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Avellino, D’Agostino: «Battiamo il Palermo e festeggiamo un Natale ancora più sereno»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Cistana verso Bari, possibile scambio con lo Spezia: spunta l’idea Maggiore

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025