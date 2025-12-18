Dazn: Bari-Catanzaro la gara in chiaro della 17^ giornata di serie B
Anche per la 17ª giornata di Serie B, DAZN ha annunciato la partita trasmessa gratuitamente. La piattaforma ha scelto una sfida dal sapore speciale: Bari-Catanzaro, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20:30 allo stadio San Nicola.
Un match che si preannuncia caldissimo, non solo per il prestigio delle due piazze ma anche per l’importanza della posta in palio. Bari e Catanzaro puntano a consolidare le proprie ambizioni stagionali, rendendo l’incontro uno dei più attesi del turno.