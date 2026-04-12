Cesena in crisi. Zaro: «A Palermo dobbiamo fare qualcosa in più, perché così non basta»

CESENA – Una sconfitta che lascia strascichi e interrogativi, soprattutto in vista della trasferta contro il Palermo. Come riportato da Il Resto del Carlino, il difensore bianconero Giovanni Zaro ha analizzato il ko contro la Juve Stabia, mettendo in evidenza i limiti della squadra.

Secondo quanto evidenzia Il Resto del Carlino, il Cesena era consapevole delle difficoltà della gara: «Sapevamo sarebbe stata una partita tosta – ha dichiarato Zaro –. In casa sono una squadra molto fastidiosa». Nonostante un buon primo tempo, con maggiore controllo del gioco, è mancata la lucidità negli ultimi metri.





Il problema, come sottolinea Il Resto del Carlino, è ormai strutturale: i bianconeri faticano a concretizzare e, allo stesso tempo, pagano a caro prezzo ogni errore. La ripresa contro la Juve Stabia ha evidenziato tutte le difficoltà della squadra, apparsa più vulnerabile dopo i cambi degli avversari.

«Abbiamo subito gol su una palla inattiva e poi altri errori hanno indirizzato la partita», ha ammesso Zaro, assumendosi anche parte delle responsabilità. Come riporta Il Resto del Carlino, il difensore ha evidenziato come, nonostante il tentativo di reazione, il Cesena non sia mai riuscito a rientrare realmente in partita.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida, decisamente più impegnativa: sabato al “Renzo Barbera” contro il Palermo. «Dobbiamo fare qualcosa in più, perché così non basta», ha avvertito Zaro, come riportato da Il Resto del Carlino.

A preoccupare è soprattutto il dato difensivo: 50 gol subiti in 34 partite e ben 12 nelle ultime sette gare. Numeri che raccontano una fragilità evidente. «Subiamo poco, ma veniamo sempre puniti», ha concluso il difensore.

Un segnale chiaro in vista della sfida contro i rosanero: servirà una prestazione diversa per restare in corsa playoff.