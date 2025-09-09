Cesena, Amoran: «Essere arrivato qui è un grande step»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2025

Giornata di presentazioni in casa Cesena, dove parlato in conferenza stampa il neo acquisto dei bianconeri Peter Amoran. «Non ho fatto molte partite tra i professionisti fino ad ora, quindi so di dover crescere e accumulare esperienza giorno dopo giorno per continuare a crescere» ha spiegato il difensore centrale, arrivato in Romagna per proseguire il suo percorso di miglioramento.

Il giocatore prosegue puntualizzando il suo entusiasmo per essere arrivato in questa piazza: «Per me essere arrivato qui è un grande step, in una piazza calorosa e in una società con grandi ambizioni. Sono contento di essere qui e voglio continuare a crescere, dando tutto per aiutare la squadra, il mister e la società in qualsiasi modo possibile»

In conclusione Amoran parla della sua storia e carriera: «Sono nato in Nigeria e all’età di due anni mi sono trasferito in Svezia, dove sono cresciuto e ho vissuto per tutta la vita. Per questo motivo ho giocato e sto giocando con la nazionale svedese, la Svezia è casa mia. A 18 anni sono venuto qua in Italia e mi sono unito al Parma, con cui ho giocato due anni nella formazione Primavera, prima di essere ceduto in prestito al Perugia l’anno scorso. Ora sono qui per aiutare il Cesena e per provare a diventare anche un grande calciatore di questo club»

