Cesena, Amoran: «Essere arrivato qui è un grande step»

Giornata di presentazioni in casa Cesena, dove parlato in conferenza stampa il neo acquisto dei bianconeri Peter Amoran. «Non ho fatto molte partite tra i professionisti fino ad ora, quindi so di dover crescere e accumulare esperienza giorno dopo giorno per continuare a crescere» ha spiegato il difensore centrale, arrivato in Romagna per proseguire il suo percorso di miglioramento.

Il giocatore prosegue puntualizzando il suo entusiasmo per essere arrivato in questa piazza: «Per me essere arrivato qui è un grande step, in una piazza calorosa e in una società con grandi ambizioni. Sono contento di essere qui e voglio continuare a crescere, dando tutto per aiutare la squadra, il mister e la società in qualsiasi modo possibile»

In conclusione Amoran parla della sua storia e carriera: «Sono nato in Nigeria e all’età di due anni mi sono trasferito in Svezia, dove sono cresciuto e ho vissuto per tutta la vita. Per questo motivo ho giocato e sto giocando con la nazionale svedese, la Svezia è casa mia. A 18 anni sono venuto qua in Italia e mi sono unito al Parma, con cui ho giocato due anni nella formazione Primavera, prima di essere ceduto in prestito al Perugia l’anno scorso. Ora sono qui per aiutare il Cesena e per provare a diventare anche un grande calciatore di questo club»