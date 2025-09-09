Macedonia del Nord-Italia U21, le formazioni ufficiali
Prosegue il cammino della nazionale italiana U21 guidata dall’ex mister del Palermo Silvio Baldini. Gli azzurrini, dopo la vittoria contro il Montenegro, sono oggi impegnati nel secondo match del girone di qualificazione per gli Europei di categoria, che li vedrà fronteggiare in trasferta la Macedonia del Nord. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:
MACEDONIA DEL NORD U21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. Allenatore: Stanikj
ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. Allenatore: Baldini