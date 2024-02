Ceccaroni: «Contro il Bari miglior partita della stagione, al Barbera atmosfera magica»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Pietro Ceccaroni ha rilasciato le seguenti parole:

«Contro il Bari una delle nostre migliori partite. Abbiamo trascinato il pubblico che ci ha dato una grande mano. Siamo partiti bene e forti e abbiamo dimostrato ciò che stiamo diventando. Siamo contenti di non aver subito gol era un nostro obiettivo. Abbiamo lavorato tutti bene. Sono molto felice per il gol e per aver dato un contributo alla squadra, spero di arrivare al mio record di 3 gol. I nostri tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine dopo il 2-0 c’era un’atmosfera magica, speriamo di continuare a dare loro soddisfazioni».