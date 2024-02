Bufera in Spagna, Ocampos molestato da un tifoso: «Chi facciamo entrare negli stadi?» (VIDEO)

Brutto episodio durante Rayo Vallecano-Siviglia: mentre Ocampos si accingeva a battere una rimessa laterale, un tifoso ha allungato la mano e infilato un dito tra le natiche del giocatore.

L’ex Milan si è sfogato dicendo: «E se fosse successo nel calcio femminile? Spero che la Liga prenda la cosa sul serio. Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che domani non succeda a loro. e immagini sono state viste, spero che la Liga prenda la questione molto sul serio, come per il razzismo – ha detto l’ex milanista – C’è sempre un pazzo, non tutti i tifosi sono così. Se succede nel calcio femminile sappiamo cosa può accadere. Quindi speriamo che prendano tutti i provvedimenti necessari e che uno stupido non macchi una tifoseria che si è sempre comportata molto bene».

Il video dell’episodio è dilagato immediatamente sui social, provocando un oceano di reazioni.

El dedo y Lucas Ocampos. La secuencia completa: 📽️@Gol pic.twitter.com/rzkZmHloGH — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 6, 2024