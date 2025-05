Caserta: «Il Sassuolo ha dimostrato di essere superiore. Playoff? Il destino è nelle nostre mani»

Alla vigilia di Catanzaro-Sassuolo, è intervenuto l’attuale tecnico dei calabresi Caserta per presentare la sfida:

Prima un commento sulla sfida.

«Sarà una gara molto difficile perché affrontiamo la prima della classe. Una squadra che ha dimostrato, per tutto il campionato, di essere superiore alle altre. Ma, allo stesso tempo, sarà un match stimolante: abbiamo le giuste motivazioni per fare bene, anche tenendo conto del valore assoluto dei nostri avversari. È tutta la squadra ad essere forte – prosegue Caserta – non c’è un reparto che non esprima individualità di altissimo livello per questa categoria. I numeri parlano chiaro e testimoniano la forza dei neroverdi».

Poi sull’obiettivo playoff.

«Essere davanti alle altre pretendenti ci permette di avere il destino nelle nostre mani. Tutto dipende da noi e i ragazzi lo sanno bene: sono consapevoli che in queste due ultime partite ci giocheremo un traguardo che non era nei piani a inizio stagione ma che vogliamo provare a raggiungere con tutte le nostre forze. Petriccione? Oggi lo abbiamo provato – spiega Caserta – ma accusa ancora qualche fastidio. Ha voluto comunque partire con la squadra e domani valuteremo le sue condizioni. Non ha avuto problemi muscolari – conclude il mister – ma non è al meglio. Abbiamo preferito non rischiarlo per averlo disponibile nell’ultima partita».