Canovi: «Venezia e Cremonese favorite ai playoff, ma occhio al Catanzaro…»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” l’operatore di mercato Alessandro Canovi ha parlato in merito a tanti temi, tra questi la serie B.

«Atalanta-Roma? Per sessantacinque minuti c’è stata una sola squadra in campo. L’Atalanta ha strameritato. L’’Atalanta con Gasperini è sempre protagonista assoluta del campionato. Addio Gasperini? Se si trova bene perché dovrebbe andare via? Ogni anno fa grandi cose. No, il ciclo non è finito».

«Valzer allenatori? Pioli fatto cose importanti con la vittoria dello Scudetto e la semifinale di Champions. Quest’anno c’è stato dominio assoluto da parte dell’Inter. Non so come si possa parlare di crisi. Pioli è stato un assoluto protagonista del campionato. Bologna in Championa? Se mi avessero detto che ci fosse stata una qualificazione in Europa avrei risposto che non era ipotizzabile da nessuno. I calciatori, Thiago, sono stati di un livello indefinibile. Trovare aggettivi è difficile. È la prova che lavorando bene si possono ottenere grandi risultati. Meritocrazia. Quest’annata è talmente bella che chissà cosa avrebbe tirato fuori il maestro Lucio Dalla»

Serie B: chi la spunta ai playoff? «Le favorite ad occhio sono Venezia e Cremonese. Però bisogna stare attenti al Catanzaro, è la squadra che non ti aspetti. E poi c’è la Samp che ha un grande allenatore e un grande pubblico»