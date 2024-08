La Cremonese si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante. Secondo quanto riportato da MilanNews.it si sarebbe sbloccata la trattativa per portare Marco Nasti in grigiorosso. La prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra le parti per definire ulteriormente l’affare. Ci sono novità importanti per quanto riguarda la formula: il club rossonero si riserverà un’alta percentuale sulla futura vendita del centravanti.

