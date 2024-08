Pisa scatenato in questi giorni di calciomercato. Dopo Lind e Hojholt i neroazzurri – riportano Sky Sport – starebbero continuando a trattare con il Como per Oliver Albidgaard, reduce dalla promozione in Serie A con i lariani. Il centrocampista danese sarebbe ritenuto un profilo valido per rinforzare la rosa di mister Filippo Inzaghi e quindi, nelle prossime ore, potrebbero esserci contatti significativi tra le parti.

