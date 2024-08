Coppa Italia, gran debutto per il Cesena di Mignani: Bentegodi espugnato 2 a 1, Verona eliminato

Si è appena concluso il match dei 32esimi di Coppa Italia tra Hellas Verona e Cesena. I bianconeri, allenati da Michele Mignani, inaugurano la propria stagione vincendo 2 a 1 contro i padroni di casa. L’autogol di Montipò sul tiro di Kargbo e la firma di Shpendi nella seconda frazione di gioco bastano per decidere la partita e per regalare l’impresa alla formazione bianconera, mentre agli scaglieri non basta la rete di Tengstedt per evitare la sconfitta e l’eliminazione dal torneo.

