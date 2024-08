Coppa Italia, il Bari parte col piede sbagliato: la Cremonese vince ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari

Inizia nel migliore dei modi la stagione della Cremonese. I grigiorossi, dopo l’1 a 1 dei tempi regolamentari, vincono ai calci di rigore contro il Bari nel match di Coppa Italia, valevole per i 32esimi del torneo. Dopo lo 0 a 0 della prima frazione di gioco, la partita viene sbloccata al 68′ da De Luca, ma a 10 minuti dalla fine arriva il pareggio di Manzari. Di seguito, invece, la sequenza dei tiri dal dischetto:

Benali (B) gol

De Luca (C) gol

Vicari (B) parato

Vazquez (C) gol

Sibilli (B) gol

Sernicola (C) gol

Manzari (B) gol

Barbieri (C) gol

Novakovic (B) gol

Collocolo (C) parato

Oliveri (B) palo

Bonazzoli (C) gol