Parma: seduta mattutina in vista del Palermo. Il report

Attraverso il propri sito ufficiale, il Parma ha reso noto il report della seduta odierna:

“Attivazione tecnica, esercitazione tattica finalizzata alla fase offensiva e difensiva per reparti, una partita a campo ridotto e palle inattive. E’ stato questo il programma che hanno svolto i gialloblu questa mattina sul campo 1 del Mutti Training Center per la preparazione in vista del match con il Palermo, valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa (domenica 11 agosto, ore 18:30, diretta Tv Italia 1).

Nella giornata di domenica 11 agosto, la squadra sosterrà una seduta al mattino di rifinitura prima che saranno comunicati i convocati per il match”.