Calciomercato Bari, doppio obiettivo: Moncini e Kritta nel mirino

Il Bari si muove sul mercato con decisione. Come riportato da PianetaBari, i Galletti starebbero lavorando su una doppia operazione in entrata. Il primo nome è quello di Gabriele Moncini, attaccante classe 1996 attualmente svincolato dopo il fallimento del Brescia. Il giocatore avrebbe già incontrato la dirigenza biancorossa, anche se al momento non rappresenta una priorità assoluta.

Il secondo obiettivo è Marwane Kritta, terzino del Lecco, seguito da mesi dal club pugliese. Secondo TuttoC, i contatti tra le parti sarebbero già iniziati negli ultimi giorni.