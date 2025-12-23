Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori al bivio: futuro lontano dal Barbera”

PALERMO – Matteo Brunori non ha ancora sciolto definitivamente le riserve sul proprio futuro, ma la sensazione è che il conto alla rovescia sia ormai iniziato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la gara di sabato al “Barbera” potrebbe rappresentare l’ultima apparizione casalinga dell’attaccante con la maglia del Palermo. Una sfida, peraltro, dal forte valore simbolico: di fronte ci sarà il Padova, avversario che riporta alla memoria la storica finale playoff decisa proprio da un rigore del numero 9, valso la promozione in Serie B.

Il presente, però, racconta una situazione diversa. Brunori non gioca più e ha manifestato la volontà di trovare spazio altrove. Prima di decidere, però, si è preso almeno una settimana di riflessione per valutare con attenzione tutte le proposte sul tavolo. Una fase delicata, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, nella quale il centravanti vuole scegliere senza fretta la soluzione migliore per rilanciarsi.

Tra i club più attivi c’è la Sampdoria, che ha avviato un pressing deciso. Il club blucerchiato ha impostato un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula ritenuta sostenibile e coerente con le esigenze delle parti coinvolte. Al momento, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la Samp appare nettamente avanti rispetto alla concorrenza.

Alle spalle dei blucerchiati restano comunque vive altre piste. Lo Spezia è pronto a presentare una proposta simile a quella della Sampdoria, mentre il Modena ha effettuato sondaggi esplorativi con l’entourage del giocatore. Il Palermo, però, non ha intenzione di rinforzare una diretta concorrente, fattore che potrebbe incidere in modo decisivo sulle scelte finali. Più defilato il Monza, che continua a monitorare la situazione valutando possibili incastri di mercato, come riferisce ancora Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

La decisione finale non è lontana. Qualunque sarà l’esito, una certezza rimane: Brunori resterà nella storia recente del Palermo, a prescindere da quale maglia indosserà in futuro. Un’eredità costruita a suon di gol e momenti iconici, che nessuna scelta di mercato potrà cancellare.