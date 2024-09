Oggi, mercoledì 18 settembre, è una triste data per il calcio, in quanto piange la scomparsa di Totò Schillaci, eroe della Nazionale azzurra a Italia ’90. In occasione di Bologna-Shaktar Donetsk, match della prima giornata di Champions League terminato 0 a 0, i tifosi rossoblù hanno onorato la memoria dell’ex calciatore palermitano con il seguente striscione esposto in curva: “Ciao Totò”.

