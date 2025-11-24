Bari, contatti anche con Vivarini per l’eventuale post-Caserta

In seguito alle recenti brutte prestazioni del Bari, accompagnate da la pesante contestazione da parte dei tifosi biancorossi, la panchina di mister Fabio Caserta è adesso più in bilico che mai.

Secondo quanto riportato da “RadioBari Passione Selene”, non ci sarebbero soltanto i nomi di Luca D’Angelo e Rolando Maran sul taccuino del Bari. Pare, infatti, che ci sia già stato un contatto anche con Vincenzo Vivarini, per un possibile ritorno nel capoluogo pugliese, dopo la stagione di Serie C 2019-2020 culminata con la finale play-off persa contro la Reggiana.