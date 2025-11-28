Palermo, tifosi in calo. Ma in 25 mila al “Barbera”

Flessione nelle presenze al «Barbera» per la gara con la Carrarese: il dato aggiornato parla di 20.758 spettatori, compresi i 16.504 abbonati. La prevendita, con 4.254 biglietti venduti, non è ancora decollata e fotografa un calo d’entusiasmo legato al rendimento del Palermo.

Per il match di domani si punta comunque a una cornice di pubblico da circa 25 mila tifosi, numero significativo per la Serie B. Resta complicato avvicinare quota 30 mila, traguardo centrato nelle prime cinque uscite casalinghe dopo l’avvio boom.

Il club prova a rilanciare con una promozione speciale: tariffa unica e possibilità di assistere, con un solo acquisto, a tre partite di fila – quella di domani più Sampdoria e Padova. Confermati, intanto, i forfait di Gomes e Gyasi.