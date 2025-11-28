Palermo, tifosi in calo. Ma in 25 mila al “Barbera”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025

Flessione nelle presenze al «Barbera» per la gara con la Carrarese: il dato aggiornato parla di 20.758 spettatori, compresi i 16.504 abbonati. La prevendita, con 4.254 biglietti venduti, non è ancora decollata e fotografa un calo d’entusiasmo legato al rendimento del Palermo.

Per il match di domani si punta comunque a una cornice di pubblico da circa 25 mila tifosi, numero significativo per la Serie B. Resta complicato avvicinare quota 30 mila, traguardo centrato nelle prime cinque uscite casalinghe dopo l’avvio boom.

Il club prova a rilanciare con una promozione speciale: tariffa unica e possibilità di assistere, con un solo acquisto, a tre partite di fila – quella di domani più Sampdoria e Padova. Confermati, intanto, i forfait di Gomes e Gyasi.

Ultimissime

Repubblica: “Inzaghi vede ancora rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025

Palermo, bivio Carrarese. Inzaghi: «I tifosi ci aiutino»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025

La scalata passa dal Barbera, ma ora bisogna accelerare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025

Palermo-Carrarese, Inzaghi studia le ultime mosse

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025

Serie B, parte la 14ª giornata. Le probabili formazioni di Cesena-Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 28, 2025