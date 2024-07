Araimo (Discovery): «Presto la nostra OTT in Italia: Diritti tv Serie A? Non escludiamo niente»

Warner Bros Discovery potrebbe presto entrare all’interno del mondo dei diritti audiovisivi della Serie A. Alessandro Araimo, Managing Director del gruppo in Italia e Iberia, ha dichiarato le seguenti parole a margine della presentazione della programmazione di Discovery per le Olimpiadi 2024:

«Negli anni abbiamo avuto sempre un approccio coscienzioso sugli sport. Siamo stati anche bravi e fortunati a puntare negli anni su sport come tennis e ciclismo in particolare, così come gli sport invernali. È successo che questi sport nel tempo sono cresciuti tantissimo e citare Sinner è ovvio, e sono diventati sport quasi premium con un livello di investimento che hanno ancora un senso considerato il nostro modello di business. Fino a oggi siamo stati sempre in un equilibrio sano, un business che rende.

Il calcio richiede investimento molto più importanti e dei calcoli più precisi, ma vale lo stesso per F1 e MotoGp. Quello che deve essere il nostro ragionamento futuro deve essere quanto questi sport sono funzionali al successo della nostra piattaforma di streaming che si chiamerà Max e che arriverà in Italia nel 2026. Quando questa piattaforma sarà lanciata vedremo se avrà senso che come gruppo venga fatto un investimento sul calcio per sostenere la piattaforma. È chiaro che serve tempo, perché il ciclo attuale dei diritti termina nel 2029 e semmai faremo queste riflessioni sarà per il prossimo ciclo. Il tutto in base anche al successo della piattaforma. Ci sono dei tempi chiari, non è una cosa che accade domani ma non escludiamo niente».