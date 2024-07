Quanto costa vedere il calcio in tv in Italia? Le cifre per il 2024/25

Per la stagione 2024/25, non è ancora stato definito in modo definitivo chi trasmetterà il campionato di Serie B in TV. La situazione attuale vede Sky e DAZN come i principali candidati per la trasmissione delle partite. Infatti, i dialoghi tra la Lega Serie B e questi due broadcaster sono ancora in corso, dopo che il bando di gara è andato deserto​

Per vedere il calcio in TV in Italia nella stagione 2024/25, ci sono diverse opzioni di abbonamento, principalmente offerte da DAZN, Sky, NOW, Amazon Prime Video e TimVision. Ecco un riassunto dei costi:

DAZN

Abbonamento Standard: €29,90 al mese (o €359 annuali)

Abbonamento Plus: €49,90 al mese (o €599 annuali)

Se si utilizza una sola rete internet, il costo scende a €24,9 al mese per il piano Plus.

Sky

Sky Stream con SkyTv+Calcio: €14,90 al mese per 18 mesi (poi €33)

Sky Stream con SkyTv+Sport: €29,90 al mese per 18 mesi (poi €51,90)

SkyTv+Sport+Calcio: €37,80 al mese per 18 mesi (poi €64,90)

NOW: €14,99 al mese con vincolo di permanenza per 12 mesi

Amazon Prime Video

Champions League: €4,1 al mese (con pagamento annuale di €49,90)

TimVision

DAZN Piano Standard: Un mese offerto, poi €19,99 al mese per tre mesi (poi €34,99 al mese)

Combinazioni possibili

TimVision + NOW + Amazon Prime Video: Media di €52,4 al mese

DAZN + NOW + Amazon Prime Video: Da €49 a €54 al mese

TimVision + Sky Sport: Media di €58,2 al mese

DAZN Standard + Sky Sport: Media di €59,8 al mese

Queste combinazioni permettono di accedere a tutta la Serie A, le coppe europee e altri campionati esteri. L’abbonamento più economico per vedere tutto il calcio è la combinazione di DAZN Plus, NOW e Amazon Prime Video a €49 al mese, ipotizzando la condivisione dell’abbonamento DAZN Plus.