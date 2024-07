Tmw: “Palermo, preso Gomez. Otto milioni il costo dell’operazione”

Il Palermo ha concluso un’importante operazione di mercato, assicurandosi il giovane difensore centrale argentino Valentin Gomez, classe 2003, dal Vélez Sarsfield. L’accordo prevede l’acquisto del giocatore per circa 8 milioni di euro e un contratto di cinque anni con il club rosanero. Tuttavia, Gomez rimarrà in Argentina in prestito al River Plate per ulteriore sviluppo.

Questa operazione è stata condotta dall’agenzia Eleven Talent Group ed è stata fortemente voluta dal City Group, che controlla il Palermo. La notizia è stata riportata da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com.

Questa strategia di acquisto e prestito riflette un approccio lungimirante del Palermo, che mira a sviluppare giovani talenti internazionali e a rafforzare la squadra per il futuro.