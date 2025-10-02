Tuttosport: “Serie B, tre panchine a rischio”

Situazioni delicate in panchina dopo l’ultimo turno di campionato. Come scrive Tuttosport, la trasferta di sabato ad Avellino sarà l’ultima chiamata per Davide Possanzini: il Mantova è reduce da quattro sconfitte consecutive e la società valuta il futuro del tecnico. Allo stadio, domenica, per assistere al pesante ko interno col Frosinone (1-5) c’era Pierpaolo Bisoli, uno dei nomi più caldi per la possibile sostituzione, insieme a quello di Attilio Tesser.

Non è saldissima neanche la panchina di Luca D’Angelo allo Spezia, ma il pari (1-1) sul campo della Reggiana ha per il momento allontanato lo spettro dell’esonero. Situazione più intricata, invece, in casa Bari: con Fabio Caserta sono arrivati appena due punti e l’impegno di sabato al San Nicola contro il Padova diventa decisivo.

Secondo Tuttosport, in caso di esonero i candidati principali sarebbero Leonardo Semplici e Luca Gotti, con Marco Longo ancora sotto contratto. Un quadro in evoluzione, che conferma come diverse panchine di Serie B siano già bollenti nonostante la stagione sia soltanto alle battute iniziali.