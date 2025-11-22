Tuttosport: “Il Palermo prova a uscire dal tunnel”

Secondo quanto riportato da Luigi Butera su Tuttosport, la trasferta di Chiavari rappresenta un vero bivio per il Palermo. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, la squadra di Inzaghi è chiamata a una reazione immediata: l’Entella diventa il confine tra la ripartenza o l’ingresso definitivo nel tunnel.

Come sottolineato ancora da Butera su Tuttosport, il momento negativo dura ormai da troppo tempo. Le prime in classifica hanno iniziato a prendere margine e per i rosanero il margine d’errore è praticamente azzerato. Inzaghi è netto: «Adesso le chiacchiere non servono più. Dobbiamo tornare a fare ciò di cui siamo capaci». Una richiesta precisa e diretta, rivolta a un gruppo che nelle ultime uscite ha smarrito certezze e brillantezza.

La sosta non è bastata a cancellare i segnali di una squadra in difficoltà: lo stop con la Juve Stabia — ricorda Tuttosport — ha evidenziato problemi fisici, cali mentali e una produzione offensiva insufficiente. Quindici gol in dodici partite, di cui cinque concentrati nel solo 5-0 al Pescara, sono un bottino troppo scarso per una rosa che può vantare due attaccanti come Pohjanpalo e Brunori.

Il primo a saperlo è proprio Inzaghi, che si aspetta risposte non solo dagli attaccanti, ma da tutto il gruppo. In settimana, scrive Luigi Butera su Tuttosport, è intervenuto anche il direttore sportivo Carlo Osti, parlando di problema mentale, scarsa fame e necessità di ritrovare umiltà. Messaggi chiari, indirizzati alla squadra e al tecnico, che ha ringraziato: «So cosa si aspettano la città e la società. Sono concentrato. Spero di vedere i frutti in campo al più presto».

Per preparare al meglio la sfida, il Palermo ha anticipato di un giorno la partenza per adattarsi al sintetico di Chiavari, terreno tutt’altro che amico nelle ultime stagioni. Dal punto di vista tattico, continua Tuttosport, Inzaghi ha valutato anche la difesa a quattro, ma resta saldo il 3-5-2 ibrido, con Palumbo pronto a muoversi tra mediana e trequarti a seconda delle fasi di gioco.

Le emergenze però non mancano: a centrocampo fuori Gomes e Gyasi, più la squalifica di Ranocchia. In avanti Le Douaron sembra nuovamente avanti nel ballottaggio con Brunori e Vasic, con Pohjanpalo che cerca il gol dopo cinque gare a digiuno.

A spingere la squadra ci penseranno anche i tifosi: oltre un migliaio sono attesi in Liguria, nonostante le restrizioni. Una prova di fede che sottolinea la posta in palio. «Le partite dipendono da noi e dalla voglia che mettiamo in campo — ha ribadito Inzaghi —. Non possiamo perdere altro tempo».

Un concetto ribadito, analizzato e amplificato ancora una volta da Luigi Butera sulle colonne di Tuttosport: a Chiavari il Palermo si gioca molto più di tre punti. Si gioca la possibilità di evitare che la stagione prenda definitivamente una piega pericolosa.