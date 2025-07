Tuttosport: “Che Venezia! Sarà in pole per la A”

La Serie B non è ancora ufficialmente partita, ma i giochi per la promozione sono già in moto. E tra le squadre che si candidano con forza a un ruolo da protagonista, c’è il Venezia, appena retrocesso ma già determinato a riprendersi la massima serie. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, la retrocessione è stata vissuta in Laguna in maniera atipica: stadio pieno, tifosi in festa e un ambiente che ha accettato con serenità la discesa, pronto a ripartire.

Il cambio di marcia è stato immediato. Il direttore sportivo Antonelli ha riportato in panchina Giovanni Stroppa, tecnico con tre promozioni in A all’attivo – Crotone, Monza e Cremonese – e l’uomo giusto, come osserva Tuttosport, per guidare un progetto tecnico ambizioso. La coppia Antonelli-Stroppa, protagonista della storica ascesa del Monza nel 2022, si ricompone in Veneto per tentare un nuovo salto di qualità.

Ma la vera svolta è stata la sostituzione di Joel Pohjanpalo, passato lo scorso anno al Palermo per diventare il punto di riferimento dell’attacco. Un’operazione che, come raccontato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, ha aperto un vuoto nel reparto offensivo dei lagunari. Per colmarlo, il Venezia ha puntato forte su Simone Adorante, reduce da una stagione da 17 gol alla Juve Stabia. Poco pubblicizzato, ma molto concreto: un innesto scelto non solo per il numero di reti, ma per la sua capacità di integrarsi in un sistema offensivo fluido.

Oltre ad Adorante, il club arancioneroverde ha chiuso per Mattia Compagnon dalla Juventus, esterno che Stroppa potrebbe reinventare nel suo 3-5-2 atipico, utilizzandolo da “quinto” con licenza di colpire. L’analisi di Scaduto per Tuttosport evidenzia anche gli arrivi di Casas, punta spagnola con trascorsi nel Real Madrid, e i difensori Franjic (ex Wolfsburg) e Korac (dalla Vojvodina), a testimonianza di una rosa che cresce in quantità e qualità.

Se da un lato il Venezia ha dovuto dire addio a uno dei suoi uomini simbolo, il Palermo ha messo a segno un colpo che può cambiare gli equilibri del torneo. Pohjanpalo, protagonista della passata stagione in Laguna, è ora il perno attorno a cui ruota l’ambizione dei rosanero. Un affare che, indirettamente, ha indebolito una diretta concorrente per la promozione.

Il campionato deve ancora iniziare, ma come conclude Tuttosport, questo Venezia – nonostante l’addio del suo bomber – va tenuto d’occhio.