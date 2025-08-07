TORNA IL CAPITANO ROSSONERO: niente Arabia | Assurdo, il terzino fa dietrofront

Sul mondo dei media in ambienti rossoneri spunta la proposta di rivedere a San Siro il terzino appena andato via.

Sotto la nuova gestione di Tare e Allegri, il Milan sta mostrando grande determinazione sul mercato. I primi acquisti includono il portiere Pietro Terracciano, vice di Maignan, e il terzino sinistro Pervis Estupiñan dal Brighton per 17 milioni più bonus. L’obiettivo è rinforzare la squadra in ogni reparto.

A centrocampo sono arrivati due innesti di peso: il promettente Samuele Ricci dal Torino e il fuoriclasse croato Luka Modrić. Per la difesa si monitorano diversi nomi, con Guela Doué come obiettivo principale, ma anche Singo e altri giovani talenti come Leoni e Comuzzo. Si continua la ricerca per un centrocampista, con Jashari, Javi Guerra e McKennie tra le opzioni.

Parallelamente, il club è molto attivo anche sul fronte delle cessioni. La più redditizia è stata quella di Tijjani Reijnders al Manchester City per circa 70 milioni. Anche Theo Hernandez è stato ceduto all’Al-Nassr per 25 milioni, mentre Marco Sportiello è tornato all’Atalanta.

La dirigenza lavora per sfoltire la rosa e piazzare altri esuberi. Per Yacine Adli ci sono interessamenti da squadre italiane come Cremonese e Sassuolo. Ismaël Bennacer potrebbe andare alla Juventus o all’Olympique Marsiglia, e si valuta il futuro di Okafor, seguito da Bologna e Lecce.

I capitani rossoneri nel post-Maldini

Dopo il ritiro di Paolo Maldini nel 2009, la fascia da capitano del Milan è passata a diversi giocatori. Il primo erede è stato Massimo Ambrosini, che l’ha portata fino al 2013, vincendo lo Scudetto del 2011. A lui sono seguiti Riccardo Montolivo, Leonardo Bonucci e Alessio Romagnoli. Negli ultimi anni, la fascia è stata indossata da Davide Calabria, ma in sua assenza anche da Theo Hernandez.

Per la stagione 2025/2026, c’è una svolta storica: il nuovo capitano, ufficiale, anche se aveva chiuso la stagione con la fascia al braccio, sarà il portiere francese Mike Maignan. Si tratta del primo capitano straniero del club dal 1961, un onore che all’epoca era toccato al grande Nils Liedholm.

“E se tornasse?”

Filippo Galli, ex calciatore e oggi opinionista, ha lanciato una provocazione nel suo editoriale per MilanNews.it riguardo alla situazione di Davide Calabria. “La butto lì, consapevole di alzare un polverone: ma cosa ha combinato Davide Calabria? Davvero è impossibile un suo ritorno?”. Galli ha sottolienato la mancanza di giocatori cresciuti nel vivaio in quel ruolo dopo la cessione di Calabria a gennaio.

Secondo Galli, la partenza del terzino destro ha inciso sulla carenza di talenti provenienti dal settore giovanile. Nel suo articolo, l’ex dirigente suggerisce che “il risparmio sull’ingaggio di Calabria potrebbe liberare risorse economiche” da destinare al rafforzamento di altri reparti, come il centrocampo o l’attacco, dove la squadra potrebbe avere maggiore necessità di nuovi innesti.