TMW: “Venezia, definito l’arrivo di Raimondo dal Bologna. Redan, invece, verso Avellino”

Come riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, giro di attaccanti in casa Venezia. Il club lagunare a chiuso per l’attaccante di proprietà del Bologna Raimondo: che arriverà in prestito (il calciatore era finito anche nel mirino del club rosanero).

All’arrivo di Raimondo, però, c’è una cessione da portare a termine. L’ex Triestina Redan va a titolo definitivo all’Avellino: domani firmerà con la società campana un contratto valido per le prossime quattro stagioni.