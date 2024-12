TMW: “Palermo, innesto di prospettiva fra i pali. Fatta per il polacco Greliak”

Il Palermo si rinforza in porta in ottica futura. Secondo quanto si legge su TuttoMercatoWeb.com, il classe 2007 Jakub Greliak, attualmente svincolato, si è infatti aggregato alla Primavera rosanero. L’ex portiere polacco dell’Avellino ha infatti un contratto fino a fine stagione e, qualora le sue prestazioni dovessero convincer, firmerà il suo primo contratto da professionista con il club siciliano: un’opportunità che il giovane estremo difensore non vorrà farsi scappare.

