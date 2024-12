Restrizioni per Sampdoria-Spezia, Gazzoli: «Va fatto di più per permettere ai tifosi di seguire la propria squadra»

L’amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli, è tornato a parlare del divieto di trasferta a Genova per i residenti della provincia spezzina. Di seguito le sue parole raccolte da Cittadellaspezia.com:

«Aspetti giuridici e amministrativi a parte, dispiace assistere a partite senza tifo. Noi, come Spezia Calcio, abbiamo fatto un sacrificio enorme per costruire una rete che nelle ultime quattro partite potesse ospitare 150 tifosi ospiti. Abbiamo ritenuto corretto che i tifosi potessero seguire le proprie squadre. Auspichiamo che venga fatto qualcosa in più affinché tutti i tifosi, con correttezza e disciplina, possano seguire ovunque la squadra del cuore».